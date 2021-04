Cine e singurul ministru - fotbalist din cabinetul premierului Florin Citu

Chiar si asa insa, in vremurile bune, parlamentari si ministri se inghesuiau la meciurile nationalei, acasa sau in deplasare, avand sau nu legatura cu fenomenul.Romania a avut chiar si o nationala parlamentara, unde un rol important l-a avut actualul ministru de interne, Lucian Bode In 2018, el a facut parte din echipa care a invins echipa similara a Ungariei, la Campionatului Interparlamentar de Fotbal desfasurat in Antalya. dupa care, alaturi de colegii sai, a fost premiat de Liviu Dragnea "Faptul ca ati batut Ungaria in Centenar face ca victoria sa fie de doua ori mai pretioasa. Stiu ce tensiuni si ambitii au fost, in celelalte tari sunt, cele care au pierdut, mai ales in Ungaria. Poate la anul capat si eu un loc in echipa. Am avut o incercare nereusita. dar promit ca o ma refac fizic sa intru si eu in echipa, chiar daca nu titular. Dincolo de glume, cred ca este o victorie importanta", spunea Dragnea in noiembrie 2018, iar Lucian Bode, pe atunci deputat PNL declara: "E o satisfactie sa castigi finala impotriva Ungariei, intr-un an special pentru Romania"Lucian Bode (46 ani) a fost fotbalist in cadrul Ligii a IV-a din Salaj. Cetatea Valcau a fost echipa la care a evoluat si la care era si delegat. Din pacate, formatia din judetul Salaj s-a destramat in ultimii ani, din cauza faptului ca multi tineri din comuna au plecat la munca, in strainatate.Lucian Bode a jucat atacant si in Campionatul Judetean "ONIX" de minifotbal Salaj, la echipa Sandana, chiar in Liga I, unde nu a mai putut evolua deoarece el era mai mult prezent la Camera Deputatilor.Lucian Nicolae Bode, actualul ministru de interne, s-a nascut la 27 octombrie 1974, in Valcau de Jos, judetul Salaj.In 1998 a absolvit Facultatea de Electrotehnica si Informatica, specializarea inginer electromecanic, la Universitatea din Oradea. In 2009 a absolvit un program de perfectionare in domeniul relatiilor internationale la Institutul Diplomatic Roman, Ministerul Afacerilor Externe. In 2011 a absolvit un curs de nivel inalt "Securitate si buna guvernare" la Colegiul National de Aparare, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I". Tot in 2011, a mai absolvit un Masterat in "Managementul Securitatii in Societatea Contemporana", la Facultatea de Istorie si Filozofie, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, conform www.cdep.ro.Din 2001 pana in 2008 a fost inginer, purtator de cuvant si sef serviciu in cadrul S.C. Electrica S.A., Sucursala de distributie a energiei electrice Zalau. Din 2003 pana in 2008 a fost presedinte al sindicatului Electrica Zalau.Functiile politice ocupate de Lucian BodeDin 2001 a detinut mai multe functii in cadrul PD ( PDL ): secretar al Biroului Politic Judetean (BPJ) al PD Salaj (2001-2002); vicepresedinte al BPJ PD Salaj (2002-2005); secretar general BPJ PD Salaj (2005-2007); secretar general BPJ PDL Salaj (2007-2008; presedinte al BPJ PDL Salaj (incepand cu iunie 2008). Din aprilie 2017, este presedinte al PNL Salaj, potrivit https://pnl.ro/.In perioada 2000-2004 a fost consilier local din partea PD la Consiliul local al comunei Valcau de Jos iar in perioadele 2004-2008 si iunie 2008-decembrie 2008, consilier judetean la Consiliul judetean Salaj, se arata pe site-ul http://lucianbode.ro.In urma alegerilor din 30 noiembrie 2008 a fost ales deputat din partea PDL, in Colegiul uninominal nr. 1 din Salaj. La alegerile din 9 decembrie 2012, a obtinut al doilea mandat de deputat, in urma redistribuirii, in colegiul 1 Simleu Silvaniei. In decembrie 2016, a fost ales deputat in circumscriptia electorala nr. 33 Salaj. A obtinut un nou mandat de deputat, pe listele Partidului National Liberal, in urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020.A fost ministru al Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in Guvernul Ungureanu (9 febr. 2012 - 27 apr. 2012). Din 4 noiembrie 2019, a fost ministru al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.