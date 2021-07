Federatia spaniola i-a decis soarta selectionerului Luis Enrique. Cine va conduce nationala spre Mondialul din Qatar

"Prelungirea contractului este in curs. Niciuna dintre parti nu se grabeste, dar indata ce calificarea pentru Mondialul din Qatar va fi asigurata, Luis Enrique isi va prelungi contractul cel putin pana la EURO 2024, care va avea loc in Germania", afirma publicatia citata."Luis Enrique a demonstrat la acest Campionat European ca este marele lider al selectionatei. Si va continua sa fie la Cupa Mondiala din 2022 si dupa aceea. Antrenorul asturian a format echipa nationala dupa chipul si asemanarea sa, cu un viitor minunat si va continua pe aceeasi linie, pentru ca a functionat", scrie ziarul madrilen.AS adauga ca Luis Enrique "are sprijinul deplin al lui Luis Rubiales, presedintele Federatiei, si al lui Jose Francisco Molina, directorul sportiv al RFEF". Insa "Rubiales vrea sa ramana fidel obiceiului Federatiei de a prelungit contractele selectionerilor dupa ce acestia obtin calificarea pentru turneul final al Cupei Mondiale si pana la urmatorul EURO", noteaza sursa amintita.Elevii lui Luis Enrique sunt liderii Grupei B, cu 7 puncte acumulate dupa trei partide (victorii cu Kosovo si Georgia, precum si o remiza cu Grecia).O necalificare la CM din Qatar nu este luata in calcul de RFEF, in conditiile in care Spania a disputat toate turneele finale mondiale incepand cu cel din Argentina 1978.