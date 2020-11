Atacantul Luis Suarez are coronavirus. Meciurile mari pe care le rateaza fotbalistul uruguayan

Conform news.ro, Luis Suarez a fost testat pozitiv in cantomanetul nationalei din Uruguay, inaintea meciului cu Brazilia, din preliminariile Cupei Mondiale din 2022.El va rata astfel si meciul cu FC Barcelona, din weekend, club la care a evoluat in perioada 2014-2020.Cieste si: Razvan Lucescu are coronavirus. Anuntul facut de clubul arab pe care il antreneaza