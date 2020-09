Luis Suarez a plecat in lacrimi de la FC Barcelona. Atacantul s-a transferat la rivala Atletico Madrid

Conform news.ro, Suarez (33 de ani) a parasit, miercuri, in lacrimi, terenul de antrenament al FC Barcelona, dupa sase sezoane, in care a marcat 198 de goluri in 283 de meciuri si a pasat de 109 ori decisiv. El a castigat 13 trofee, patru titluri de campion al Spaniei, patru in Cupa Spaniei, doua in Supercupa Spaniei si cate unul in Liga Campionilor, Supercupa Europei, Cupa Mondiala a Cluburilor.Internationalul uruguayan (113 selectii si 59 de goluri) mai are de trecut vizita medicala si apoi va semna un contract pe doua sezoane cu Atletico.Salariul sau net va fi de noua milioane de euro la Madrid, mai putin de jumatate decat primea la Barcelona. Transferul lui s-a facut gratis, dar catalanii pot primi pana la sase milioane de euro bonusuri de performanta.Luis Suarez a fost transferat de Barca de la Liverpool, in vara anului 2014, pentru 82 de milioane de euro, dupa ce a mai trecut pe la Nacional, Groningen si Ajax.