Ce l-a frapat pe Ionut Lupescu la meciurile echipei nationale

"Ce ma frapeaza pe mine e atunci cand vad ca tot ne plangem ca forurile internationale creeaza alte competitii, cum ar fi Conference League. Ne speriem cand vedem ca doar unele ligi vor avea acces la unele competitii. Dar, cand vezi diferenta de ieri de gandire si de valoare dintre cele doua echipe, stau si ma gandesc cat de departe au ajuns ei si unde am ramas noi. Te uiti si nu-ti vine sa crezi ca exista o diferenta atat de mare.Eram copil, vedeam Craiova lui Balaci, apoi Dinamo si Steaua . Nu am vazut niciodata o diferenta mare intre unii si altii. Nu era aceasta diferenta cum a fost cea din meciul Romania - Germania. Nu-mi aduc aminte sa fi vazut diferente de joc atat de mari. Asta ma frapeaza", a spus Lupescu, la emisiunea "Fotbal Club" de la Digi Sport."Putem spune ca am jucat ofensiv contra lor? Germania ne-a aratat cum e sa joci ofensiv, dar noi n-am facut asta.In ultimii 10 ani, am lasat balta tot ce inseamna copii si juniori . Probabil ca nu avem antrenori de specialitate, iar educatia lor lasa de dorit. E un lant! Atunci cand n-ai fundatia buna, e greu sa ajungi departe", a mai declarat Kaiserul.Dupa 2-1 cu Macedonia de Nord si 0-1 cu Germania, Romania va juca miercuri seara pe terenul Armeniei, de la ora 19.00, in prelimiinariile pentru Cupa Mondiala.