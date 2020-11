Prin ce chinuri a trecut Danut Lupu in batalia cu virusul SARS - COV - 2. "A fost cel mai greu dribling al meu. Am avut nenorocul sa-mi atace plamanii"

Fostul fotbalist a fost internat la terapie intensiva, unde a fost intubat, insa a scapat cu viata pana la urma.Oamenii din fotbal i-au sarit in ajutor lui Lupu."A fost cel mai greu dribiling al meuNu as dori sa treaca nici dusmanii mei prin asa ceva, iti dai seama cum a fost.Eu am avut nenorocul sa-mi atace intai plamanii.Ca de obicei, am reusit iar sa driblez.Multumesc lui Dumnezeu ca am reusit.II multumesc lui domnul Copos, lui Nea Mircea Lucescu , lui domnul Badea", a spus fostul fotbalist roman la Digisport.Danut Lupu a jucat impotriva marelui Diego Armando Maradona , la Campionatul Mondial din Italia, in 1990."A fost singurul jucator care a avut un singur picior, dar facea cat patru. Cand am jucat impotriva lui, parca m-am lovit de un bloc, asa era ca fizic", a adaugat Lupu.CITESTE SI: