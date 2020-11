Ultimele noutati despre Danut Lupu, aflat la terapie intensiva din cauza COVID - 19. "Are un corp puternic"

Fostul sau antrenor de la Rapid si Dinamo Mircea Lucescu , i-a sarit in ajutor."Ma ocup de chestia asta. Cel care il ajuta foarte tare este George Copos , el a vorbit cu Streinu-Cercel pentru medicamentatie.Eu am vorbit cu doctorita Iliescu, cea care se ocupa de el. Ii transmit o imbratisare enorma. E un baiat foarte bun si a fost un jucator de mare, mare talent", spunea Lucescu la digisport, despre situatia fostului fotbalist.Conform unor surse Ziare.com din interiorul spitalului Colentina, Danut Lupu se simte mai bine."Reuseste de unul singur sa se intoarca de pe o parte pe alta. Este constient. A fost rau, intubat.A fost tinut numai pe burta un timp, pentru a-i creste oxigenul care ajunge in plamani. Ca fost sportiv, are un corp puternic", a spus o persoana din randul personalului medical, pentru Ziare.comDanut Lupu, 53 de ani, a mai avut probleme grave de sanatate. In 2016, el a fost internat cateva saptamani in spital, cand plamanii ii mai functionau cu doar 8% din capacitate."Am avut un edem pulmonar, o infectie foarte puternica la plamani. La un moment dat, am mai respirat cu doar 8% din capacitatea plamanilor, nimic altceva", spunea Danut Lupu despre problemele de sanatate pe care le-a avut.CITESTE si: Un antrenor care a luat titlul cu Dinamo trece prin clipe teribile: "M-am operat de prostata. Mi s-a infundat drenul si din nou m-au operat