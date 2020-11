Danut Lupu, in stare grava la spital dupa ce a fost infectat cu COVID - 19. "Nu este prea bine. Toata lumea este ingrijorata"

"Am vorbit cu un prieten apropiat care tine legatura cu familia lui.Toata lumea este ingrijorata, am inteles ca nu prea este bine, dar ma bazez pe puterea lui.Chiar daca a avut probleme, ele sunt de domeniul trecutului.Plamanii lui erau in regula.Danut este puternic, cu siguranta ca va trece peste si il asteptam din nou la jocurile noastre, ca ne mai intalnim si noi, mai facem cate o miuta cand avem timp", a spus fostul coechiepier de la Dinamo Florin Prunea , la gsp.Danut Lupu are 53 de ani si acum patru ani a avut probleme grave de sanatate. Fostul fotbalist a fost internat in spital trei saptamani."Am avut un edem pulmonar, o infectie foarte puternica la plamani. La un moment dat, am mai respirat cu doar 8% din capacitatea plamanilor, nimic altceva", spunea Danut Lupu.Citeste si: