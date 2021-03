Oficial dinamovist, despre fotbalistul prins dopat: "Nu ne comportam cu el ca si cum ar fi un lepros"

"Acum Magaye e suspendat, urmand ca la finalul anchetei, daca va iesi ca este vinovat, sa se incheie contractul de munca. Apoi, vom merge mai departe. Nu putem tolera asa ceva cand e vorba de imaginea lui Dinamo. Vor fi cerute daune, imaginea lui Dinamo e afectata, am aparut in toate ziarele din lume. Contractul are clauze clare, daca e prins pozitiv sau refuza controlul, clubul poate termina unilateral urmand sa ceara daune in cazul unei astfel de situatii, vorbim de cocaina, de imagine, de Dinamo, nu ai cum sa treci peste, nu te poti juca cu astfel de lucruri", a declarat directorul sportiv al lui Dinamo, Mario Nicolae."Cand a aparut episodul jacuzzi, nimeni nu i-a aratat mai multa sustinere decat cei din DDB, dar se pare ca Gueye nu a invatat nimic. Fanii se simt tradati, dezamagiti. Au contribuit cu bani, si-au rupt din alocatie, din pensie, iar banii tai se duc la un jucator care pateaza numele lui Dinamo. Sa nu credeti ca ne comportam cu el ca si cum ar fi un lepros, tinem legatura, il sprijinim in comunicarea cu ANAD. Cu exceptia episodului jacuzzi, el se pregatea foarte bine, venea la timp, nu intarzia, nu puteai stii ce face in restul timpului. Nu ne-a dat de banuit ca are un anturaj", a precizat oficialul dinamovist, conform digisport.ro. Atacantul dinamovist Magaye Gueye (30 de ani) a fost depistat pozitiv cu cocaina , in urma controlului efectuat de ANAD la meciul Dinamo - Steaua din Cupa Romaniei Conform sursei citate, jucatorul a fost suspendat provizoriu, iar ANAD a notificat clubul Dinamo in legatura cu acest caz. LPF COSR si Federatia au fost, de asemenea, instiintate.Citeste si: