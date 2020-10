Dinamo a mai oficializat un transfer. Magaye Gueye a jucat in Premier League, la Everton

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Nascut la 6 iulie 1990, la Nogent-sur-Marne (Franta), Magaye Gueye are dubla cetatenie, senegaleza si franceza. A inceput fotbalul in campionatul francez la Strasbourg si a mai evoluat in cariera la Everton (Anglia), Brest (Franta), Milwall (Anglia), Adanaspor si Ankaraspor (ambele in Turcia) si Qarabag (Azerbaidjan), conform news.ro.Noul jucator al dinamovistilor a trecut testele medicale efectuate la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) din Capitala si a intrat in programul de pregatire stabilit de antrenorul Cosmin Contra in cantonamentul de la Saftica.- 24 de meciuri in Premier League si 15 partide in Cupa Angliei si in Cupa Ligii are Magaye Gueye pentru Everton.- 2 goluri a marcat Magaye Gueye, sezonul trecut, pentru Qarabag in Europa League si unul in preliminariile Champions League.- 3 selectii are Magaye Gueye pentru reprezentativa sub 23 de ani a Senegalului.- 10 goluri in 27 de meciuri a inscris Magaye Gueye pentru loturile nationale Franta U16, U19, U20 si U21.