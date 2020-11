Mai poate juca Dinamo in "Groapa"? Comunicatul gruparii din Stefan cel Mare si ce se intampla cu noul stadion

"Cu toate ca echipa de fotbal Dinamo este in proprietate si management privat, Institutia "Clubul Sportiv Dinamo", ca parte a Ministerului Afacerilor Interne, depune toate eforturile pentru a-i asigura un cadru sportiv normal de joc, astfel incat jucatorii care poarta sigla "Dinamo" sa se simta intotdeauna "acasa" atunci cand vin sa joace fotbal in Complexul din Soseaua Stefan cel Mare. Aducem la cunostinta opiniei publice ca nu a existat nicio discutie legata de interzicerea meciurilor pe Stadionul Dinamo, cu toate ca proprietarii si administatorii echipei de fotbal, trecuti si prezenti, nu au respectat si nu respecta obligatiile contractuale. Clubul Sportiv Dinamo si domnul Ion Marcel Vela , Ministrul Afacerilor Interne, suntem alaturi de suporterii Dinamo din toata tara si vom fi in continuare un partener al echipei de fotbal, indiferent de natura litigiilor juridice istorice, existente pe rolul instantelor de judecata", se arata in comunicat.In comunicat se precizeaza ca Ministerul Afacerilor Interne si CNI au demarat procedurile pentru construirea unei noi arene de fotbal: "Totodata, privim cu ingrijorare situatia actuala de la FC Dinamo si asiguram suporterii si pe toti jucatorii care au dus faima acestui club in intreaga lume ca suntem deschisi la orice forma de dialog si de organizare pentru binele echipei DINAMO. In acelasi timp, aducem la cunostinta opiniei publice ca Ministerul Afacerilor Interne, impreuna cu Compania Nationala de Investitii, am demarat procedurile pentru construirea unei noi Arene de Fotbal, moderne si cu capacitate marita pentru suporteri , tot in cadrul actualului Complex Sportiv Dinamo".Citeste si: Veste buna pentru Danut Lupu, dupa 10 zile de internare la terapie intensiva, cu coronavirus. Ce se intampla cu fostul fotbalist