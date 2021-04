Dennis Man a spart gheata in Serie A! Romanul a adus un punct Parmei in finalul meciului

Big performance by Dennis #Man 🇷🇴 ('98):



▪︎1 goal



▪︎2/2 successful dribbles

▪︎30 passes (81% p.a.)

▪︎6/10 duels won



First #SerieA goal and important point for Parma.#BeneventoParma



On point 🕵️‍♂️

Ultimul gol al meciului a fost marcat de romanul Dennis Man in minutul 88 al partidei, cu un sut din interiorul careului. A fost primul gol al lui Man de la sosirea sa in Serie A. Revenit de la echipa nationala , Man a inceput meciul ca titular si a fost folosit pe toata durata partidei. In schimb, Mihaila a prins doar cateva minute, fiind introdus in minutul 78 in locul lui Gervinho.In urma acestui meci, Parma a strans 20 de puncte, fiind pe penultimul loc in Serie A, locul 19.