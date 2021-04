Che bravo Man! Italienii lauda prestatia lui Dennis Man

Ultimul gol al meciului a fost marcat de romanul Dennis Man in minutul 88 al partidei, cu un sut din interiorul careului. A fost primul gol al lui Man de la sosirea sa in Serie A.Man a inceput meciul ca titular si a fost folosit pe toata durata partidei. In schimb, Mihaila a prins doar cateva minute, fiind introdus in minutul 78 in locul lui Gervinho."Che bravo Man", a scris Gazzeta dello Sport, care i-a acordat romanului nota 7, cea mai mare nota acordata la acest meci."Man se ridica, Gervinho, doar o fantoma", a scris Gazzeta di Parma.In urma acestui meci, Parma a strans 20 de puncte, fiind pe penultimul loc in Serie A, locul 19.