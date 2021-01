Ce bolid conduce Denis Man, la care nu vrea sa renunte nici in Italia

Man se afla deja la Parma si ar putea juca chiar duminica. In deplasare la Napoli . Fotbalistul se va instala in orasul din nordul Italiei, acolo unde va fi insotit de iubita sa. Jucatorul nu vrea sa se desparta nici de masina sa, rugand un apropiat sa i-o aduca cat mai repede acolo.Este vorba despre un Porsche Panamera, o masina al carei pret de catalog e in jurul sumei de 150.000 de euro. El si-a cumparat-o anul trecut, cind Gigi Becali i-a marit salariul la 15.000 de euro pe luna. Man e pasionat de masini si inainte de Porsche a schimbat un BMW din seria M cu un Mercedes -AMG GLE 43 4MATIC.La noua sa echipa, Denis va castiga in jur de un milion de euro pe an.Citeste si: