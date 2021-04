Golul lui Man n-a ajutat la nimic! Parma e cu un picior in "groapa"

Pe de alta parte, acest rezultat o ingroapa pe Parma, care ocupa locul 19, cu 20 de puncte, si e la 7 si 8 puncte de Torino si de Benevento, primele echipe aflate deasupra liniei. Mai mult, Torino si Benevento au meciuri mai putine.Dupa esecul Parmei, antrenorul D'Aversa a fost luat in colimator de fani. "Multumim pentru ca ne-ati dus in Serie B! Rusine!", au scris acestia pe retelele de socializare.Ce se va intampla totusi cu Man si cu Mihaila in cazul in care Parma va retrograda? "Ei sunt sub contract cu Parma. Daca clubul va dori sa ii tina, va putea, insa e posibil sa se inteleaga pentru transferul lor la alte echipe", a declarat impresarul Victor Becali De Mihaila si Man ar fi interesate si alte grupari in Italia, precum Lazio.