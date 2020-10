FCSB-istii Dennis Man si Olimpiu Morutan, convocati de Adi Mutu la nationala de tineret pe ultima suta de metri

"Avand in vedere ca jucatorii de la FCSB , Dennis Man si Olimpiu Morutan, au bifat azi al doilea rezultat negativ consecutiv, selectionerul Adrian Mutu a decis sa apeleze la serviciile celor doi pentru duelurile cu Ucraina si Malta", se arata pe site-ul FRF , conform news.ro.In 9 octombrie, tricolorii U21 vor intalni Ucraina, in deplasare, iar la 13 octombrie vor evolua la Giurgiu, cu Malta, in preliminariile Euro-2021.