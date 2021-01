Cine este omul adus de Gigi Becali pentru a-l inlocui pe Man

Atacantul croat in varsta de 29 de ani a efectuat deja vizita medicala si va purta tricoul cu numarul 9, urmand a-l inlocui pe Denis Man, care a plecat la Parma. "Am venit aici deoarece am fost atras de istoria glorioasa a clubului. Am avut si alte optiuni, dar consider ca FCSB este echipa perfecta pentru mine. Imi doresc enorm sa castig titlul de campion, pe care l-am ratat anul trecut cu Olimpija Ljbuljana. Imi place foarte mult tot ceea ce am gasit aici, de la conditiile de antrenament si pana la oamenii din club. De asemenea, am vorbit cu multi fotbalisti care au fost in Romania si toti mi-au vorbit la superlativ despre FCSB. Nu mi-a luat mai mult de doua minute sa accept oferta, asa ca iata-ma aici! Voi face tot ce tine de mine pentru a ma pune in slujba echipei si sper sa ne bucuram de titlul de campioni la finalul acestui sezon", a spus Vukusicipentru www.fcsb.roAnte Vukusic este un atacant croat nascut la 4 iunie 1991, in Sinj. A inceput fotbalul la echipa Junak Sinj, de unde a facut pasul catre Hajduk Split. In 2012 s-a transferat in Italia, la Pescara, pentru care a evoluat un sezon si jumatate, fiind imprumutat, la inceputul lui 2014, la Lausanne Sport, din Elvetia. A mai trecut, de-a lungul carierei, pe la Waasland-Beveren (Beglia), Greuther Furth (Germania), FK Tosno (Rusia), Olimpia Grudziadz (Polonia), NK Krsko (Slovenia) si NK Olimpija Ljubljana (Slovenia), la ultima echipa reusind sa inscrie 28 de goluri in 50 de partide in toate competitiile.