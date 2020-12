Managerul Mihai Stoica, ironic la adresa echipei CSU Craiova. Ce acuza oficialul FCSB

Meme a facut referire la golul de 2-0 marcat in minutul 38 de Ofosu, acesta plecand spre poarta adversa dintr-o pozitie de ofsaid greu detectabila cu ochiul liber."Nu mai dadura demult din ofsaid", a scris oficialul ros-albastrilor pe Facebook , in conditiile in care CSU Craiova s-a apropiat la doua puncte de liderul FCSB in fruntea clasamentului.Citeste si: Se bat degeaba pe averea lui Diego Maradona. Ultima dorinta a fostului fotbalist: "Nu voi lasa nimic"