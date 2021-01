Manchester City a evitat un dezastru in Cupa Angliei. Trupa lui Guardiola a fost condusa de o echipa de liga a patra

Cheltenham a deschis scorul prin May, in minutul 59, conform news.ro. Pentru Manchester City au inscris Foden '81, Jesus '84 si Torres '90+4.Alte rezultate din Cupa Angliei:Barnsley (liga a doua) - Norwich City (liga a doua) 1-0Brighton - Blackpool (liga a treia) 2-1Millwall (liga a doua) - Bristol City (liga a doua) 0-3Sheffield United - Plymouth Argyle (liga a treia) 2-1Swansea City (liga a doua) - Nottingham Forest (liga a doua) 5-1West Ham - Doncaster Rovers (liga a treia) 4-0S-au mai calificat anterior in optimile Cupei Angliei Wolverhampton si Southampton, care a eliminat-o pe detinatoarea trofeului , Arsenal.Partidele Chelsea - Luton Town (liga a doua), Brentford (liga a doua) - Leicester City, Fulham - Burnley, Manchester United - Liverpool si Everton - Sheffield Wednesday (liga a doua) vor avea loc duminica, confruntarea Wycombe Wanderers (liga a doua) - Tottenham este programata luni, iar ultimul meci din 16-imi, Bournemouth (liga a doua) - Crawley Town (liga a patra) se va disputa marti.Citeste si: FOTO Antonella lui Messi, mai stralucitoare ca niciodata pe Instagram: "Esti femeia perfecta"