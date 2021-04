Rezultat socant in Anglia. Ce a facut Manchester City intr-un meci in care a evoluat o repriza cu un om in plus

Echipa lui Guardiola a fost invinsa acasa de Leeds United, cu 1-2.Condusi la pauza cu 0-1 si cu om in plus repriza a doua, dupa eliminarea lui Cooper, bogatii de la City nu au fost in stare sa-i bata pe fotbalistii lui Marcelo Bielsa.Torres a egalat pentru Manchester City, dar Dallas a dat golul victoriei pentru Leeds in prelungirile partidei.Chiar daca a luat bataie, echipa lui Guardiola este in continuare lider in Anglia cu 74 de puncte, la mare distanta de locul doi ocupat de Manchester United Leeds este pe 9 in Premier League, cu 45 de puncte.