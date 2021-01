Manchester United, noul lider in Premier League. Cum arata clasamentul

"Diavolii rosii" s-au impus prin golul reusit de francezul Paul Pogba (71).Sheffield United a reusit prima sa victorie in actualul sezon de Premier League, 1-0 cu Newcastle United, marti, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 18-a.Victoria echipei antrenate de Chris Wilder a fost adusa de Billy Sharp, care a marcat din penalty (73). Sheffield United are cel mai slab start de sezon din istoria Premier League, fara victorie in primele 17 etape.Succesul de marti a fost facilitat si de faptul ca echipa din Newcastle a jucat in zece oameni o repriza, dupa eliminarea lui Ryan Fraser (45). "Cotofenele" au ajuns astfel la sase meciuri consecutive fara victorie.In alt meci, contand pentru etapa a 18-a, Everton a dispus cu 2-1 de Wolverhampton Wanderers, prin golurile inscrise de Alex Iwobi (6) si Michael Keane (77), in timp ce pentru gazde a punctat Ruben Neves (14). La "lupi" a fost rezerva tanarul fotbalist de origine romana Theo Corbeanu.Clasament:1. Manchester United 36 puncte (17 jocuri)2. Liverpool FC 33 p (17 j)3. Leicester City 32 p (17 j)4. Everton FC 32 p (17 j)5. Tottenham Hotspur 29 p (16 j)6. Manchester City 29 p (15 j)Citeste si: Macedonia si Elvetia inlocuiesc Cehia si SUA la Campionatul Mondial din Egipt