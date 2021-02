"Macel" in campionatul Angliei. Manchester United si-a calcat in picioare adversara. Scor de maidan pe "Old Trafford"

Intr-o partida disputata pe tren propriu, pe "Old Trafford", gruparea din Manchester s-a impus cu un neverosimil 9-0, singurul jucator care a izbutit o "dubla" fiind atacantul Martial. Au mai marcat Wan-Bissaka, Rashford, Cavani, McTominay, Bruno Fernandes si James, reusite completate de un autogol al "sfintilor", prin Bednarek. Southampton a avut doi jucatori eliminati, pe Jankewitz, in minutul 2, si Bednarek, in minutul 86.In urma acestui rezultat, Manchester United a egalat-o pe rivala locala Manchester City in fruntea clasamentului (44 de puncte), dar "cetatenii" au doua meciuri mai putin disputate Citeste si: