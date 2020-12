FOTO S-a nascut baiat, dar a luptat sa devina fata. Primul caz incredibil de transgender din fotbalul mondial. "A fost o inima franta"

O jucatoare transgender a debutat pentru echipa de fotbal feminin, Villa San Carlos care a luat bataie de la Lanus, cu 1-7.Mara Gomez s-a nascut baiat si este primul caz de acest gen din fotbalul mondial.Ea a inceput fotbalul la 15 ani si in noiembrie a primit permisiunea Federatiei de la Buenos Aires de a juca intr-o competitie oficiala.Sursa foto: Instagram / maragomez.oficialPentru a putea juca int-o echipa de fotbal feminin, Mara Gomez si-a luat obligatia de a continua tratamentul hormonal pe care-l facea in fiecare zi."N-a fost magie, nu a fost un cadou, nu a fost usor. A fost o viata cu lupta, suferinta, tristete; a fost o viata la un pas de moarte, o inima franta", a scris Mara Gomez pe Instagram.Transgender este asimilat in limba romana cu "transexual".Persoanele transgen au o identitate de gen sau expresie a genului care difera de cea a sexului atribuit la nastere.Sursa foto: Instagram / maragomez.oficialCITESTE SI: