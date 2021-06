"Maradona a fost omorat!" Cine a lansat aceasta ipoteza socanta

Diego a fost omorat", a spus Baque, avocatul infirmierei Dahiana Madrid.Avocatul a precizat ca Maradona a primit medicamente psihotrope care i-au accelerat pulsul, desi era tratat si pentru o boala a inimii."Exista o responsabilitate a medicilor care l-au tratat. Au fost multe semnale de alarma ca Maradona va muri. Si niciunul dintre medici nu a facut nimic pentru eviitarea acestui lucru", a afirmat Baque."Ceea ce Dahiana Madrid a facut a fost sa se conformeze indicatiilor medicilor", a adaugat el.Citeste si: Maradona, omagiat in Brazilia VIDEO La fel ca restul echipel medicale care l-a ingrijit pe Maradona, Dahiana Madrid, in varsta de 36 de ani, audiata miercuri de procurori la San Isidro, face obiectul unei anchete pentru "omor simplu cu premeditare", pentru care risca o pedeapsa de 8 pana la 25 de ani de inchisoare.La inceputul saptamanii, infirmierul de noapte al lui Diego Maradona, primul membru al echipei sale medicale care s-a prezentat la Parchetul argentinian, a negat ca si-a abandonat pacientul intr-o agonie lenta, sustinand ca i s-a "ordonat sa nu-l trezeasca".Ricardo Almiron, in varsta de 37 de ani, a petrecut mai mult de sapte ore la parchetul din San Isidro: el este suspectat ca a mintit sustinand ca idolul fotbalului dormea si respira normal cu cateva ore inainte de moartea sa, insa autopsia a dezvaluit ca el agoniza.Diego Maradona, care suferea de probleme cu rinichii, ficatul si inima, a murit in 2020 de un atac de cord, singur, la resedinta sa din Tigre, la nord de Buenos Aires, la doar cateva saptamani dupa o operatie pentru un hematom la cap. Avea 60 de ani.Sapte persoane au fost acuzate de "omor simplu cu premeditare" de catre procurorii care ancheteaza moartea fostului fotbalist Diego Maradona.Sursa: News.ro