Momente magice la Napoli: Maradona a fost "prezentat" fanilor, echipa a bătut cu 4-0 o rivală și e pe primul loc! FOTO

Formaţia Napoli a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa lui Ştefan Radu, Lazio Roma, într-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Italiei.

Golurile au fost marcate de Zielinski ‘7, Mertens ’10, ’29 şi Ruiz ’85.

Ştefan Radu a fost rezervă la oaspeţi.

În clasament, Napoli este lider, cu 35 de puncte. Pe locul doi se află AC Milan, cu 32 de puncte, iar pe trei este Inter, cu 31 de puncte. Lazio ocupă locul 8, având 21 de puncte.

Înaintea partidei, fanii lui Napoli au asistat la momente superbe. În fața stadionului Diego Armando Maradona a fost dezvelită statuia fotbalistului argentinian care a făcut istorie lângă Vezuviu.

Aurelio De Laurentiis, patronul lui Napoli, a scris pe Twitter: Această victorie e pentru Maradona! Forza Napoli! Pentru totdeauna!

