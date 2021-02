VIDEO Ultima filmare cu Maradona inainte sa moara. Fostul fotbalist abia mai vorbea

Cronica TV a publicat un videoclip care a fost inregistrat dupa ce a fost externat din spital, preluat de Marca, in care Maradona vorbeste cu greutate si arata foarte slabit."Am primit o lovitura, dar totul este in regula.Stii ca nu-mi plac intimitatile, dar cand sunt cu oameni buni ies din cochilia ma. Te sarut, Luque. Leopoldo Jacinto Luque", a spus Maradona vizibil afectat, intr-un mesaj video adresat medicului sau Leopoldo Luque.Clipul a fost inregistrat in lui casa Maradona din cartierul San Andres de Tigre, in bucatarie, alaturi de Veronica Ojeda, partenera lui din ultima perioada a vietii.CTESTE SI: