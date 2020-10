VIDEO Maradona face 60 de ani. Povestea vietii lui. Cine a fost mai bun? Pele sau Maradona

La 3 ani a primit o minge cadou de la un var, de ziua lui si a inceput sa jongleze cu ea in fata tuturor celor prezenti, care au ramas fara replica.Micul Diego ajunge la 8 ani sa dea probe la clubul Argentinos Juniors, unde antrenorii impresionati de tehnica copilului il legitimeaza repede ca sa nu-l piarda.Pana sa debuteze la prima echipa, Maradona a fost copil de mingi la meciurile lui Argentinos Juniors si in pauza incanta spectatorii de pe stadion cu jongleriile sale.Primul meci la echipa mare a lui Argentinos Juniors il are la 15 ani. Patru luni mai tarziu isi face debutul si in echipa nationala de seniori a Argentinei, intr-un meci amical, contra Ungariei,Evolutile sale fantastie din campionat atrag atentia marilor cluburi din tara. Alege pe Boca Juniors, dragostea sa din copilarie, desi River Plate i-a propus un contract financiar mult mai avantajos.Ajunge la Barcelona , unde in 1983 este primul jucator din echipa calanilor care este aplaudat la scena deschisa de fanii lui Real Madrid intr-un El Clasico. Nu sta mult pe Camp Nou si ajunge un an mai tarziu la Napoli , unde tot orasul este blocat la sosirea argentinianului.75 000 de oameni participa la prezentarea lui Maradona pe stadion.SURSA FOTO: Facebook / Diego MaradonaAnul sau de gratie este 1986, cand cucereste impreuna cu Argentina titlul mondial in Mexic.Acolo, este cel mai bun jucator al turneului si ramane in istorie pentru golul marcat cu mana in poarta Angliei.Cariera argentinianului este presarata cu numeroase scandaluri din cauza consumului de droguri. In 1994, la Campionatul Mondial din SUA, Diego a fost trimis acasa de FIFA dupa ce a fost ce a iesit pozitiv la un test antidoping.SURSA FOTO: Facebook / Diego MaradonaFoarte multi oameni il vad cel mai mare fotbalist din lume, insa sunt la fel de multi care cred ca brazilianul Pele este a fost cel mai bun fotbalist din istorie.SURSA VIDEO: Youtube / MatigolVidzSursa video: Youtube / Sport 360