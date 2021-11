Statuia lui Maradona, amplasată în fața stadionului din Napoli care îi poartă numele FOTO

Astăzi se împlinește un an de la decesul lui Diego Armando Maradona.

În urmă cu un an, la 25 noiembrie 2020, fostul mare fotbalist argentinian a suferit un stop cardiac care i-a fost fatal, la numai 60 de ani.

Diego Armando Maradona s-a născut într-un cartier nevoiaș de la marginea capitalei Argentinei, Buenos Aires.

A făcut istorie pentru naționala Argentinei, dar și la Napoli, oraș unde e venerat.

Azi, la un an de la moasrtea lui Maradona, o statuie a fotbalistului a fost amplasată în fața stadionului din Napoli care îi poartă numele.

Napoli are set to place this Diego Maradona statue outside their stadium later today (via Corriere dello Sport). pic.twitter.com/yTR8E9OmUJ