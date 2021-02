Celebrul Marco van Basten, in pragul falimentului. Povestea de film a fostului mare fotbalist olandez

Van Basten a investit 20 de milioane de euro intr-o banca olandeza in 1999. In 2002, in plina criza financiara, nu mai avea decat 13 milioane. A riscat si nu i-a iesit. In 2001, cand Agentia Fiscala Olandeza l-a obligat sa plateasca 32,8 milioane de euro, familiei lui nu-i venea sa creada. In aceasta carte, Van Basten povesteste problemele sale economice, demne, potrivit acestuia, de filmul "Lupul de pe Wall Street". Nascut la Utrecht in 1964, Van Basten a fost unul dintre cei mai buni jucatori din lume , la Ajax Amsterdam si AC Milan , cu care a castigat numeroase trofee, printre care doua Cupe ale Campionilor Europeni cu echipa italiana. Campion european cu nationala Olandei in 1988, el a obtinut de trei ori Balonul de Aur, in 1988, 1989 si 1992.Accidentarile au facut ca o cariera impresionata sa se incheie la numai 28 de ani. Van Basten nu se gandea atunci ca va fi nevoit sa caute de lucru. Totul s-a datorat unor investitii nefericite, excesului de incredere si ignorantei, despre care a vorbit deschis in cartea sa."Simt ca este momentul potrivit sa-mi spun povestea. Din perspectiva mea. Sa spun adevarul meu. Povestea pe care n-am spus-o niciodata. Nu voi avea mila de nimeni. Cu atat mai putin de mine. A sosit timpul", a afirmat fostul mare fotbalist la inceputul cartii.In cele 318 pagini, Van Basten aminteste copilaria sa, "dorinta oarba" de a fi cel mai bun din lume, relatia cu legendarul sau compatriot Johan Cruyff, pe care l-a inlocuit in ziua debutului la Ajax, dar si seria accidentarilor la glezna si neasteptatele probleme economice."Domnul Van Basten este obligat sa plateasca integral actuala decontare fiscala a Agentiei Fiscale Olandeze inainte de 31 decembrie 2001: 32,8 milioane de euro" - de la aceasta scrisoare au inceput dificultatile.Van Basten a aflat mai tarziu ca aceasta problema este legata de mutarea sa de la Monaco in Olanda in 1998, suma fiind atat de mare din cauza penalizarilor. "Nu intelegeam de ce", a recunoscut el. Van Basten a apelat la avocatul Con Coster, socrul lui Johan Cruyff, si la o firma de consultanta speciala, dar lucrurile nu au iesit asa cum se astepta el.De-abia in 2005 a ajuns Van Basten la un acord cu fiscul. "A vazut cineva "Lupul de pe Wall Street"? Mai tarziu am inteles ca a fost putin ca in acel film", a recunoscut autorul celebrului gol din finala EURO 1988, castigata de Olanda in fata URSS.Citeste si: