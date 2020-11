Marea curiozitate despre turneul final la care s-a calificat Romania. Sistemul de desfasurare e unic in istorie

Initial, daca n-ar fi fost pandemia cu coronavirus, competitia urma sa aiba loc in perioada 9-26 iunie 2021. Amanarea Europeanului de seniori din 2020 in 2021 a produs insa schimbari majore in sistemul de desfasurare al turneului de tineret.Astfe, in premiera, UEFA a luat decizia de a imparti Euro 2021 in doua etape distincte, faza grupelor si faza eliminatorie. Mai precis, meciurile din cele patru grupe a cate patru echipe vor avea loc pe parcursul unei saptamani, intre 24 si 31 martie 2021. Primele doua clasate in fiecare grupa se vor califica in sferturi, dar faza eliminatorie e programata dupa doua luni de pauza (31 mai - 6 iunie 2021).Citeste si: Adversari de top pentru Romania la Europeanul de tineret. Se cunosc 15 din cele 16 calificate. Cand e tragerea la sorti