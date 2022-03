Marele plan al Guvernului de la Beijing: vestea primita de milioane de chinezi

Deja o putere economica si militara, China, cea mai populata tara de pe glob, vrea sa treaca la nivelul urmator. Guvernul de la Beijing a facut public planul prin care se doreste transformarea intr-o adevarata forta fotbalistica.

Chinezii au pregatit un plan fara precedent in speranta ca vor reusi sa ajunga in top 10 mondial. Clasarea pe locul 88 in clasamentul FIFA nu este pe placul guvernului de la Beijing, care a promis investitii fara precedent.

Astfel, milioane chinezi vor fi obligati sa joace fotbal, in speranta ca, in cel mult doua decenii, China va fi campioana mondiala.

Pentru a reusi acest lucru, guvernul chinez a anuntat ca pana in 2017 vor fi infiintate 20 de mii de academii, iar pana anul urmator vor fi calificati 6 mii de antrenori.

De altfel, presedintele Chinei, Xi Jinping, spune ca prin aceasta mutare doreste sa reinvie maretia poporului, una in care accentul nu se pune pe economie sau politica, ci pe glorie in sport.

China ocupa in acest moment locul 88 in clasamentul FIFA (numarul norocos al chinezilor), dar marea frustrare consta in faptul ca vecinii din zona au avut rezultate foarte bune la fotbal.

Japonia este o prezenta constanta la turneele finale, in timp ce Coreea de Sud a fost semifinalista la Campionatul Mondial din 2002. In schimb, China a pierdut toate cele trei meciuri din grupe la singura participare la un turneu final, in acelasi an.

Totusi, analistii internationali se intreaba daca chinezii vor reusi sa aiba succes si intr-un sport de echipa. In ultimii ani, investitiile guvernului in sport au fost masive, dar rezultate au aparut doar la ping-pong, gimnastica sau alte spoturi individuale.

C.S.

