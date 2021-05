Fiica lui Anghel Iordanescu s-a logodit intr-o locatie de vis FOTO

Maria a facut anuntul pe facebook, postand cateva fotografii de la fericitul eveniment si aratand inelul de logodna, fara a dezvalui insa cine este barbatul care i-afurat inima.Maria Iordanescu a devenit anul acesta prezentatoarea stirilor nationale, de la ora 18.30, de la Look Sport Plus, dupa ce a avut o emisiune la Telekom Sport.Ea a absolvit Academia de Studii Economice din Bucuresti, a urmat cursurile unei scoli de televiziune si este fascinata de tot ce tine de sport.Fratele sau cel mai mare, Edward Iordanescu, este unul dintre cei mai valorosi tineri antrenori ai Romaniei. Ea mai are doi frati, Andrei si Alex, care au cochetat si ei cu fotbalul.