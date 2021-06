Maria, fiica lui Anghel Iordanescu, da lovitura in televiziune

Ea va prezenta stirile sportive si le va aduce telespectatorilor primele informatii din sport, la inceput de zi."Emotiile cele mai mari tata le avea la loviturile de la 11 m. Aceeasi emotie, adevarat nu cu aceeasi intensitate pe care o simtea tata, am trait-o si eu. Am simtit bucurie ca mi s-a oferit aceasta sansa, dar si o emotie puternica pentru ce va urma. Pentru ca stirile trebuie sa castige intotdeauna. Fiecare pas pe care il voi face, cu siguranta, ma va ajuta sa ajung mai aproape de public si sa am, in final, sentimentul lucrului bine facut. Mai mult decat atat, propunerea Prima TV ma motiveaza pentru ca nimic nu se poate face fara echipa. Eu am avut sansa sa am un debut la pupitrul stirilor Look Sport Plus si sa invat de la cei mai buni. Oamenii de la Cluj m-au aruncat in joc, ca titular, pret de cateva luni, iar acum ma voi alatura echipei Prima TV de la Bucuresti, fapt care ma obliga sa fiu un coechipier bun, un coleg pe care ceilalti sa se poata baza", a spus Maria Iordanescu, conform primatv.ro. Maria va debuta in studioul Focus la Prima Ora marti, 22 iunie, si spune ca aceasta postura, de prezentator, reprezinta pentru ea implinirea unui vis."Practic, imi indeplinesc un vis care m-a urmarit toata copilaria si adolescenta. Sa pot sa duc mai departe macar o frantura din tot efortul depus ani si ani la rand de tatal si de fratele meu in lumea fotbalului. Eu simt ca, iata, contez si nu este putin lucru. Este adevarat, am inceput sa ma perfectionez in urma cu cativa ani si sa inteleg cum se produc stirile, sa deprind mecanismul si mai apoi sa ies si sa povestesc intregul context. Si, ca in orice partida, am avut parte si de lovituri, de sentimentul ca nu am dat tot, dar iata, odata cu aceasta propunere, am parte si de o victorie", a mai spus frumoasa prezentatoare, in varsta de 25 de ani.