Ciprian Marica, atac la Beatrice Mahler: "Bai, dar voi, directori de spitale, sefi sau doar medici, cand mai munciti daca toata ziua sunteti la televizor?

"Se face un an de cand in spatiul public apar aceleasi figuri, aceiasi vestitori ai groazei. Nu e interventie televizata in care sa nu anunte nenorociri prezente sau viitoare, ca nu mai sunt locuri la ATI, ca vor muri oameni care nu pot fi ingrijiti! Bai, dar voi, directori de spitale, sefi sau doar medici, cand mai munciti daca toata ziua sunteti la televizor? Cand mai cautati voi solutii pentru cei cu probleme, ca ziua are doar 24 de ore in care voi nu faceti decat sa va vaitati sau sa amenintati la TV. De un an de zile, aceleasi figuri. Care au avut un an de zile sa gaseasca rezolvari, nu probleme. Care pentru asta sunt platiti. Dar chiar n-or fi alte competente in domeniu care sa vorbeasca si, mai ales, sa vina cu solutii? Nu mai stie nimeni nimic despre Covid ij tara asta, in domeniul medical? N-a invatat nimeni altcineva nimic intr-un an de pandemie? N-or fi medici dedicati meseriei, care au muncit in anonimat si au salvat vieti si care sa aduca oamenilor si optimism, speranta? Hai sa-i vedem si pe ei! Nu de alta, dar de astia tot scosi in fata sa bage groaza in populatie ne-am cam saturat! Ajunge! Ca pare ca va face placere, ca de-abia asteptati sa promovati frica, groaza! Ajunge! Mai odihniti-va si voi! Mai odihniti-i si voi, astia care-i bagati la inaintare!", a scris Ciprian Marica , pe facebook.Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta" din Bucuresti, a dezvaluit faptul ca toate paturile de la Marius Nasta s-au ocupat in doar trei zile, dupa ce acestea erau ocupate in proportie de 60%.