Ciprian Marica: Arbitrajul romanesc este mai slab decat cel din Papua Noua Guinee

"Arbitrajul romanesc este mai slab decat cel din Papua Noua Guinee. Daca asa e la Liga 1 , va dati seama ce se intampla la liga a doua?Bagati naibii VAR de la copii si juniori , daca vreti sa ne dezvoltam corect, sa mai avem o sansa in fotbalul mondial.Inca astept postarea lui Mihai (n.r Mihai Stoica ): Daca nici ala nu e rosu, am pierdut timpul degeaba 25 de ani in fotbal", a scris Marica pe Instagram.Fostul international a facut referire la meciul Clinceni - FCSB , unde Iulian Cristea nu a primit rosu pentru un fault la Rusescu.Echipa lui Marica, Farul Constanta este pe locul 11 in Liga 2.