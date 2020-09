Ea e cea mai puternica femeie din fotbal. I se spune "Doamna de fier" si e "mana dreapta" a miliardarului Abramovici

Miliardarul rus Roman Abramovici e omul cu banii la Chelsea, dar deciziile majore sunt luate in special de Marina, o canadianca nascuta in Rusia. De la transferuri de jucatori pana la politica de marketing sau negocierea contractelor de sponsorizare, Granovskaia e cea care are ultimul cuvant, castigandu-si in acest fel renumele de "Doamna de fier" a fotbalului, la fel cum au fost supranumite de-a lungul timpului politicienele Margaret Thatcher sau Angela Merkel . De exemplu, Marina este cea care si-a pus amprenta pe tratativele reusite cu sponsorul Nike, o afacere care va aduce londonezilor peste 60 de milioane de euro anual, pana in 2032.Ca urmare, Marina Granovskaia e recunoscuta la nivel mondial pentru puterea sa de decizie, in 2018 fiind introdusa de revista Forbes intr-un Top 5 al celor mai influente femei din lumea sportului. Extrem de important, celelalte nume n-au nici o legatura cu vreo echipa de fotbal, avand doar functii importante in forul mondial ( FIFA ).Marina Granovskaia a ajuns in aceasta postura onoranta dupa ce a lucrat ani buni la companiile de petrol ale lui Roman Abramovici. Magnatul rus a observat calitatile de lider ale Marinei si a adus-o in board-ul de conducere la Chelsea Londra, gruparea patronata de Abramovici.