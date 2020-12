Mario Camora, inainte de meciul CFR - TSKA din Europa League: "E o finala". Ce-a spus despre plecarea lui Petrescu

"Va fi un meci foarte complicat. Am simtit asta pe propria piele in tur. Este o finala si trebuie sa ne concentram numai pe ea pentru a castiga. Asa ca trebuie sa fim uniti, pentru ca stim ce ne asteapta. Si sa speram ca la final cele trei puncte sa fie ale noastre. In ceea ce priveste ultima perioada, cand rezultatul nu vine se creeaza nervozitate si tensiune in vestiar, e normal. Dar noi avem experienta si trebuie sa ridicam capul. Se intampla la orice echipa din lume. Intr-adevar, nu trecem printr-un moment bun, dar maine trebuie sa castigam punctele si sa mergem mai departe", a spus capitanul formatiei clujene, conform agerpres.ro."Ei vor veni aici sa castige bani si puncte, in plus, e vorba si de mandria jucatorilor care vor sa castige mereu in cupele europene, e normal. Dar cel mai important e ce facem noi, nu ne intereseaza daca ei mai au sanse sau nu la calificare. Poate noul lor antrenor va schimba ceva, au schimbat deja sistemul din ce am inteles. Asa ca trebuie sa fim pregatiti si sa aratam ca suntem mai buni ca ei si ca avem valoare ca sa mergem mai departe", a adaugat Camora.El a mentionat ca nu va uita niciodata ce a facut fostul antrenor Dan Petrescu pentru CFR Cluj: "La plecare Dan Petrescu ne-a transmis bafta in continuare. Stim ca nu a fost o despartire usoara pentru el, de aceea i-am urat si noi bafta unde va fi. Nu vom uita ce a facut aici in ultimii trei ani, sunt trei titluri si doua participari in grupele Europa League si nu putem uita niciodata asta".Echipa de fotbal CFR Cluj intalneste, joi, de la ora 22:00, pe teren propriu, formatia bulgara TSKA Sofia, in Grupa A a Europa League.Citeste si: VIDEO Cutremurator: Diego Maradona a murit intr-o casa fara baie normala. Locuinta, improvizata dintr-o sala de jocuri