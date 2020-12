Mario Camora, capitanul echipei CFR Cluj: "Penibil, asa ceva n-am vazut in viata mea. Nu am cuvinte"

"Echipa a facut un meci excelent din toate punctele de vedere. Apoi, pe final, acest arbitru a fost penibil. Noi vorbim de arbitrii de la noi... Nu am alt cuvant pentru acest arbitru decat penibil. La nivel european asa ceva n-am vazut in viata mea. Nici la televizor, nici pe propria piele. Asa ceva... Nu am cuvinte. Echipa a facut un meci excelent, a dominat, meritam sa mergem mai departe daca nu era acest arbitru", a spus Camora la Digi Sport, conform news.ro.CFR Cluj a fost invinsa, joi, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), de Young Boys Berna, in etapa a VI-a, ultima, a Grupei A a Ligii Europa. Acest rezultat, influentat de un penalti usor acordat de arbitrul francez Benoit Bastien, a dus la eliminarea clujenilor din Liga Europa. CFR a terminat cu doi jucatori eliminati, portarul Cristian Balgradean si mijlocasul Djokovici, acesta din urma insultandu-l pe arbitru. A marcat Nsame '90+3 (p) si Gaudino '90+6 pentru gazde, respectiv Debeljuh '84 pentru clujeni.Citeste si: Calificare furata. CFR Cluj pierde in Elvetia cu un penalty inventat si paraseste Europa League