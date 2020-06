Mario Camora, CFR Cluj: "Nu stiu de ce la un stadion nu poate fi macar zece la suta din stadion, dar la un concert poate fi lume"

Ziare.

"S-a realizat principalul obiectiv, castigarea meciului si o distanta mai mare in clasament. Obiectivul a fost cele trei puncta, dar nu s-a terminat, mai avem mult de jucat si speram sa fim cu picioarele pe pamant. Echipa nu a intrat bine, dar nu sunt suparat, suntem foarte fericiti ca am castigat. Dupa o pauza atat de lunga e important sa incepem cu dreptul", a spus Camora.El a precizat ca nu intelege de ce la meciuri nu pot fi spectatori, spre deosebire de concerte. "Trebuie sa avem tosi grija in continuare, ca nu a disparut acest virus, sa respectam in continuare regulile care sunt. Nu stiu de ce la un stadion nu poate fi macar zece la suta din stadion, dar la un concert poate fi lume. Nu vad o diferenta mare intre un concert si intre un stadion, unde e locul mult mai mare ca sa se respecte distanta".CFR Cluj a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), formatia FCSB, in etapa a III-a a play-off-ului Ligii I, prima dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus.