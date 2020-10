Mario Camora, dupa calificarea CFR-ului: "As vrea echipe de renume in grupe". Ce zice de convocarea la nationala Romaniei

"O victorie importanta, doi ani la rand ne calificam in grupe. Cred ca echipa aceasta a demonstrat ca are valoare si felicit pe toata lumea. Aceasta victorie este si pentru suporteri . Speram ca suporterii, daca vin pe stadion, sa vada cateva echipe bune. S-a demonstrat inca o data ca putem, ca avem valoare. As vrea echipe de renume ca adversare, ca in trecut. In trecut am demonstrat ca putem sa batem pe oricine. Trebuie sa ne bucuram astazi si de maine trebuie sa ne pregatim pentru meciul de duminica", a spus Camora la Digi Sport, conform news.ro.El a precizat ca este mandru ca a fost convocat la nationala Romaniei: "E o mandrie pentru mine ca am fost convocat si o sa dau totul cum am facut la CFR si la oricare club la care am fost".Formatia CFR Cluj s-a calificat in grupele Ligii Europa, invingand, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa finlandeza KuPS Kuopio, in play-off-ul competitiei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Rondon '5, '56 si Debeljuh '42. Pentru KuPS a inscris Udoh, in minutul 90+1.Tragerea la sorti a grupelor Ligii Europa va avea loc vineri.