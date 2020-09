Marius Croitoru: "Dinamo e o mare necunoscuta pentru noi". De ce se teme antrenorul de la FC Botosani

eu nu am. Problema mare este la Harut, ca a jucat doua meciuri in patru zile, urmeaza al treilea in sase zile, este foarte greu, dar cred foarte mult in puterea lui de concentrare pentru ca oboseala fizica nu prea exista din punctul meu de vedere. Exista numai oboseala de la cap si atunci daca el sta bine sus, la mansarda, inseamna ca fizicul nu are cum sa nu raspunda la fel. Tot Botosaniul ar trebui sa fie mandru de acesti copii. Avem in istorie trei jucatori la echipa nationala de tineret, doi titulari si un jucator care a intrat pe parcurs. Au reusit sa si marcheze, unul a centrat, altul a marcat. Pentru noi, Botosaniul, ar trebui sa fie un motiv de mandrie acest lucru", a declarat Croitoru.



Meciul FC Dinamo - FC Botosani va avea loc, vineri, de la ora 21.00, in etapa a III-a a Ligii I.



Intrebat daca si-ar fi dorit sa intalneasca Dinamo inainte de pauza competitionala, Croitoru a raspuns: "Sincer, da. La modul in care au aratat cu Chindia, bineinteles, nu numai eu, multe echipe ar fi dorit sa intalneasca Dinamo atunci. Tinand cont de tot ce s-a intamplat la Dinamo acum, datele problemei s-au schimbat mult. In primul rand exista aceasta necunoscuta a jucatorilor care au venit. Sigur, individual au valoare, pentru ca nu e usor sa joci in Primera sau Segunda. Probabil Cosmin ii cunoaste foarte bine si de aceea a mizat pe serviciile lor si pentru noi va fi o necunoscuta si o mare problema din punctul acesta de vedere. Dar probabil si plusul acesta are un minus, pentru ca nu au avut timp sa-si inchege anumite relatii de joc. Speram ca jucatorii mei sa fie intr-o forma buna si sa castigam. Botosaniul este o echipa valoroasa. De ce sa fie o surpriza? Botosaniul daca ar castiga nu ar fi nicio surpriza pentru nimeni. Am strans date despre fiecare jucator in parte (n.r. - de la Dinamo), dar ca relatii de joc este foarte greu de spus acum ceea ce vor face. Valoare individuala au, clar."El a precizat ca Botosaniul ar trebui sa fie mandru de jucatorii George Cimpanu, Denis Harut si Andrei Chindris, care au evoluat in meciurile nationalei de tineret din preliminariile CE."Sunt obligat sa-i iau in calcul, pentru ca alti