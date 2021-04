Semne de intrebare pentru antrenorul Croitoru de la Botosani: "O a doua repriza execrabila". Moldovenii au pierdut cu FCSB

"Ramanem cu multe semne de intrebare dupa acest meci, nu stiu ce s-a intamplat cu noi dupa pauza, ne-am retras inexplicabil. Am luat doua goluri pe care numai eu pot sa le iau, Vad ca unii inca am ramas uc amintirea play-off-ului de anul trecut. Am facut o prima repriza foarte buna, o a doua repriza execrabila", a spus Croitoru.El a mentionat ca arbitrul Horatiu Fesnic a facut unele greseli, dar nu din aceasta cauza au pierdut meciul botosanenii. "Daca avem ceva bun in fotbalul romanesc arbitrajul este. Avem brigada de LC, asa ca n-avem de ce sa ne plangem. Atat am putut. Luam goluri pe greseli incredibile", a mai spus tehnicianul.Oaspetii au deschis scorul prin Ashkovski '38. Pentru FCSB au marcat Octavian Popescu '66 si Ionut Pantiru '70.