"Ungurii ne-au facut non-stop tigani! Nu credeam ca se mai poate intampla asta in 2021" Marturie ravasitoare a capitanului nationalei U21

Mijlocasul legitimat la Pisa, in Serie B, a jucat foarte bine in primele doua partied, cu Olanda si Ungaria, dar aincasat doua galbene si a lipsit in meciul decisive cu Germania.El a fost si protagonistul unui episod care a facut valva la vremea respective. La finalul partidei cu Ungaria a scris pe Instagram: "Tiganii astia, cum ne strigati voi pe teren, v-au batut"La o luna de la acel controversat episod, tanarul jucator a lamurit situatia pentru Playsport.ro: "Nu am absolut nimic cu ungurii, la echipa de club am avut si colegi unguri, insa nu credeam, vreodata, ca in anul 2021 se mai practica astfel de lucruri. Mi s-a parut absurd ca, la fiecare lovitura libera sau corner, sa fim facuti "tigani". Erau doi sau trei jucatori adversi care, non-stop, ne-au spus asa!".