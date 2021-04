Nu e gluma! Managerul lui Dinamo, afirmatie halucinanta despre proiectul Super Ligii Europene la fotbal: "Ne-am simtit exclusi!"

"Este bine ca s-a terminat aceasta Super Liga, daca s-ar fi intamplat cu adevarat, ar fi inceput ceva gresit. Suntem in preajma Campionatului European, aproape de o Cupa Mondiala si, din cauza sanctiunilor pe care au amenintat ca le vor da institutiile, poate nu ar fi fost jucatori la echipele nationale, un dezastru pentru toata lumea, nu doar pentru ei. Ne-am simtit umiliti, exclusi. In afara celor care pot sta la masa bogatilor, departe de tortul pe care il impart. In ultimii ani, diferentele dintre saraci si bogati au crescut si in fotbal. Suntem o natiune mica, dar cu traditie si nu suntem lasati nici macar sa visam.Cine are banii se gandeste doar la cine are banii, 80% din fotbal are probleme concrete: acum au creat Liga Conferintei, care este pur si simplu vechiul Intertoto. Daca vorbim despre Romania, suntem bucurosi de aceasta competitie: deja e greu sa mergem in Europa League, deci este o veste pozitiva", a afirmat Nicolae, conform eurosport.ro.