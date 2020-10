VIDEO Marius Sumudica e genial: a dansat in tribune, in fata sefilor echipei adverse

Gazisehir teknik direktoru Sumudica, 90+2. Dakikada Trabzonspor'a gol attiktan sonra mac bitiminde tribunlere karsi antebin hamamlari oynamis.

Internationalul roman Alex Maxim a fost cel care a stabilit rezultatul final, cu un penalty transformat in ultimul minut.Eliminat de arbitri si trimis in tribune, Marius Sumudica a trait in mod caracteristic reusita lui Maxim. Astfel, tehnicianul roman s-a indreptat in directia conducatorilor de la Trabzonspor si a efectuat cateva miscari de dans, cu mainile ridicate si batand din palme.