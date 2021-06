Marius Sumudica e noul antrenor al campioanei CFR: "Am semnat cu ochii inchisi"

"Ieri (n.r. marti) am inceput negocierile serioase cu presedintele Marian Copilu si astazi (n.r. miercuri) am semnat. Iti dau cuvantul meu de onoare ca am semnat aproape cu ochii inchisi ca am simtit permanent ca totul este in regula.Ma bucur foarte mult ca am incheiat repede si nu am stat in negocieri lungi. Abia astept sa incepem lucrul efectiv impreuna. Am vazut ca au fost fel si fel de discutii in spatiul public, n-am facut niciun fel de licitatie.Am ales echipa care cred ca mi se potriveste in momentul asta. Da, este adevarat, am negociat cu echipe din Arabia Saudita, chiar si astazi (n.r. miercuri) am fost sunat de un club", a spus Sumudica.Marius Sumudica ii succede la CFR Cluj lui Edward Iordanescu.