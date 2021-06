Marius Sumudica, discurs razboinic la prezentarea oficiala la CFR Cluj: "Sa se teama de mine, merg pana in panzele albe"

"Cu siguranta veti vedea un alt Sumudica pentru ca am ajuns la echipa campioana. Trebuie sa fiu un exemplu. Nu ma voi da in laturi in a-mi apara clubul, pentru ca sunt un tip vulcanic si coleric. Iar celelalte echipe trebuie sa se teama de reactiile lui Sumudica daca va fi dezavantajat sau atacat. Asta sunt, nu ma voi da niciodata la o parte. Merg pana in panzele albe pentru jucatorii mei, pentru clubul meu.Stiam clubul CFR Cluj, stiam ca este un club foarte bine structurat si atunci decizia a fost una foarte usor de luat. A contat ce inseamna CFR in momentul de fata. Pe primul plan au fost trofeele. Deci a fost sansa de a ma bucura de a pune mana pe un trofeu in dauna unei situatii financiare care ar fi fost mult mai buna pe alte meleaguri. Dar pe mine m-a interesat sa revin in fotbalul romanesc", a spus el, conform agerpres.ro."Anvergura acestui club te obliga. Stiu la ce ma inham si e clar ca obiectivele vor fi aceleasi, si anume sa fim cei mai buni. Pentru mine cel mai important este sa readuc lumea la stadion, mai ales dupa aceasta pandemie. Sper ca si nebunia asta lui Sumudica ii va atrage in numar din ce in ce mai mare la stadion. Si le transmit ca in momentul in care am venit, am pus treningul pe mine si am vazut culorile alb si visiniu... pentru mine inseamna enorm. Pentru ca sunt culorile in care am triumfat ca jucator la Rapid Acum sunt insa la CFR Cluj si indiferent de adversar voi da totul pentru aceasta echipa. Jucatorii sa inteleaga ca au langa ei, dupa culoarea parului as fi un tata, dar cred ca ma pot declara fratele unora dintre ei. Si vor avea un sprijin din toate punctele de vedere. Multumesc Clujului, multumesc tuturor celor care au incredere in mine, voi da tot ce am mai bun pentru a-i multumi", a adaugat tehnicianul."Azi CFR iti da sansa de a te bate si pe plan international. Indiferent ca vom fi in Champions League sau Europa League imi doresc sa ajungem cat mai sus... pentru ca pentru mine Conference League ar fi un esec. Voi pune in slujba acestui club toata experienta mea, iar impreuna cu jucatorii sper sa mergem acolo unde CFR a facut rezultate notabile in ultimii ani. Vreau sa jucam un fotbal frumos, sa avem rezultate si sa ne bucuram de trofee. Sper sa le fac bucurii enorme", a explicat antrenorul.Marius Sumudica a fost instalat in functia de antrenor al echipei de fotbal CFR Cluj la 2 iunie. El il inlocuieste pe Edward Iordanescu, tehnician care s-a despartit de CFR Cluj dupa castigarea titlului, al patrulea consecutiv reusit de gruparea ardeleana.In varsta de 50 de ani, Marius Sumudica era liber de contract din 4 martie, cand s-a despartit de gruparea turca Rizespor. Fost jucator al echipei Rapid si un fan declarat al gruparii giulestene, Sumudica a mai antrenat in cariera sa formatiile Rocar Bucuresti, Inter Gaz, Progresul, Farul Constanta, Gloria Bistrita , Rapid, AO Kavala, Astra Giurgiu FC Brasov, FC Vaslui , Universitatea Cluj, Al Shaab, Concordia Chiajna, Kayserispor, Al Shabab si Gaziantep.