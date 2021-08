”Să spunem adevărul”. Cum a comentat Marius Șumudică eliminarea lui CFR Cluj din Liga Campionilor

"Am întâlnit o echipă net superioară, o echipă mai bună decât noi, trebuie să privim lucrurile în realitate şi să spunem adevărul. O echipă care ne-a pus sub presiune tot timpul, atât la Cluj, cât şi aici, de aceea am preferat să joc cu trei fundaşi centrali. Ştiam forţa lor de atac, sunt jucători de viteză, jucători care unu contra unu rezolvă situaţia şi atunci la meciul retur am vrut să merg cât mai mult la 0-0 şi să-i surprindem.Iar am marcat foarte devreme, după care am facilitat şi noi prin nişte greşeli individuale, dar una peste alta s-a calificat echipa mai bună şi trebuie să fim realişti. Hai să nu uităm că, anul trecut, această echipă a bătut Leverkusen cu 2-0 în Germania fără drept de apel, deci i-au scos, după care au fost scoşi de Ajax.La nivelul ăsta când ajungi întâlneşti nişte echipe foarte puternice. E o echipă care are o forţă deosebită de atac, cu aceşti fani în tribune care au împins tot timpul, la 1-0 cântau ca şi cum ei ar fi marcat, nu este uşor.Trebuie să fim realişti, trebuie să privim lucrurile ca atare, trebuie să trecem peste această dublă, acest eşec şi în două zile jucăm un meci important în campionat , după care săptămâna viitoare să ne pregătim pentru play-off-ul de Europa League, având în vedere că oricum suntem calificaţi în grupele Conference League.(n.r. - pe cine a vrut să schimbe cu Debeljuh cu puţin timp înainte de eliminarea lui Păun) Pe Păun. Voiam să-l schimb pe Păun, să-l trec pe Omrani în bandă, n-am apucat, a făcut o greşeală, nu are voie să facă o astfel de greşeală... Asta este! Nu ai voie când ştii că ai galben să dai după aceea cu piciorul în minge şi să iei al doilea galben. O greşeală majoră, într-un moment în care începusem să echilibrăm jocul.Am simțit de la Cluj puterea lor, au jucători de viteză, jucători care pot scoate om din joc, jucători care pasează foarte bine, cunosc foarte bine această suprafaţă. În a doua repriză le-am spus să nu luăm al patrulea gol pentru că dacă luam al patrulea gol era jucată calificarea şi să încercăm să marcăm, să încercăm să-i punem sub presiune în ultimele minute, dar am jucat în zece oameni, din păcate, pe o greşeală impardonabilă a unui jucător de-al meu, care nu se face la acest nivel.Sunt foarte multe schimbări faţă de anul trecut, au venit foarte mulţi jucători, nu este uşor să implementezi şi să ai o exprimare extrarodinară, mai ales când întâlneşti astfel de adversari. Cred că ne sperie golul respectiv (n.r. - primul), le-am şi spus să nu ne retragem, să nu facem această prostie, după care în două minute am luat două goluri . E foarte greu, îţi toarnă plumb în pcioare, nu avem voie, nu se poate să luăm astfel de goluri, dar astea le vom discuta, este bucătăria mea internă, vom discuta, vom analiza acest joc, sperăm să nu mai facem aceste greşeli.Astăzi chiar am făcut un joc mai bun decât la Cluj, din punct de vedere al exprimării. Adică, au fost momente în care... şi a doua repriză am încercat punem probleme, chiar dacă eram în zece oameni. Dar acesta este nivelul şi trebuie să acceptăm că am întâlnit o echipă net superioară din punct valoric.(n.r. - sugerându-i-se că echipa a făcut un pas în spate din obişnuinţă, de pe vremea lui Dan Petrescu ) Eu am încercat şi încerc în continuare, nu este uşor să transform o echipă. Nu vreau să mă uit în spate şi nu o să stau acum să analizez ceilalţi antrenori . Dan Petrescu este un antrenor care a făcut performanţă aici, cu stilul lui de joc a calificat echipa, au câştigat campionate. Eu sunt alt gen de antrenor, încerc să joc mai mult pe atac, şi în zece oameni am riscat, am încercat să mă duc peste ei, îmi doresc să marchez, dar nu am reuşit să facem lucrul ăsta. Cred că dacă rămâneam în 11 contra 11 puneam mai multe probleme a doua repriză", a declarat Şumudică, în conferinţa de presă de după meci. CFR Cluj a fost învisă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-1 (3-1), de Young Boys Berna, în manşa a doua a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor. După 1-1 în tur, campioana României părăseşte competiţie regină a fotbalului european şi va evolua în play-off-ul Ligii Europa, cu Steaua Roşie Belgrad. În Elveţia, Păun a fost eliminat, în minutul 63, după două cartonaşe galbene, primul primit pentru că a bruscat un adversar după fluierul arbitrului şi al doilea pentru că a şutat într-un balon după fluierul arbitrului.