Marius Sumudica, salvat de regulamentul UEFA: "Nu ma puneti intr-o situatie proasta"

"In primul rand vreau sa felicit publicul de aici. Mi-as dori sa am si eu un public la fel la Cluj, sa am suporterii alaturi de mine, pentru ca astazi s-a vazut clar ceea ce inseamna aportul suporterilor. Si la unele decizii ale arbitrilor s-a vazut presiunea pusa din partea publicului, dar toata lumea poate sa greseasca.Asta e viata. Intr-un final, cred ca s-a calificat echipa mai buna. Am jucat un fotbal bun. Cred ca trebuia sa inchidem aceasta calificare in primul rand din prima mansa, cand am avut o sumedenie de ocazii, Astazi la fel, am avut peste 9 sau 10 ocazii mari de a marca, dintre care doua bare. Asta-i fotbalul.Era in ultimul minut, la alunecara lui Cestor, sa ajungem iar la penalty-uri, la o loterie. Vreau sa felicit si echipa adversa si le doresc sa aiba acelasi succes pe care l-au avut anul acesta si la anul.Vreau sa scot in evidenta dorinta jucatorilor mei de a se califica. Sunt antrenorul acestei echipe de o luna, in care am disputat trei meciuri oficiale, dar niciodata in viata mea n-am avut atatea ocazii de a marca. Niciodata. Si sunt antrenor de 17 ani. Am avut peste 30 de situatii de a marca in cele trei meciuri, ceea ce inseamna ca echipa joaca. E datoria mea sa-i duc pana acolo, dar de-acolo trebuie sa fim mai concentrati. Am marcat un gol superb de la distanta si n-am fost in stare sa marcam de la un metru sau doi metri", a spus Sumudica.Intrebat in legatura cu faptul ca CFR Cluj a ajuns in turul 2 preliminar al LC beneficiind si de renuntarea la regula golului marcat in deplasare, Marius Sumudica a raspuns: "Daca nu era scoasa aceasta regula la Cluj trebuia sa fie vreo 7-1 si azi trebuia sa fie vreo 6,7 - 0, fara sa marcheze ei. Trebuie sa fii realist. Nu ma puneti intr-o situatie proasta, sa va dau raspunsul gresit. Pentru ca va respect si respect aceasta tara".Dupa 3-1, acasa, clujenii au fost condusi cu 2-0 la finalul primelor 90 de minute, in deplasare, si erau eliminati daca UEFA nu schimba regulamentul. Din sezonul 2021/2022, golul/golurile marcate in deplasare nu conteaza mai mult decat cele inscrise pe teren propriu. Astfel, la scorul general de 3-3, partida de la Banja Luka a intrat in prelungiri. Chipciu a reusit sa inscrie in minutul 118 golul calificarii.