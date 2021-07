Marius Șumudică a evitat dezastrul în Gibraltar. Ce s-a întâmplat în vestiar, la pauză: ”A trebuit să le sparg”

Campioana României a reuşit să salveze situaţia prin dubla croatului Gabriel Debeljuh (52, 58), după o primă repriză mai mult decât dezamăgitoare, pe care a încheiat-o în dezavantaj, în urma golului înscris de Marcos Rosa (45).„Am jucat pe un teren imposibil, nu puteai să degajezi și am avut vântul contra noastră în prima repriză, orice degajare se oprea la 15 metri. Dar n-aveam voie să primim gol în ultimele minute ale reprizei. Nu mai există echipe mici, ei se antrenează aici, pe sintetic, au avut un avantaj.Asta e, a trebuit să sparg două sticle la pauză, să se trezească, aveau nevoie de un șoc. Apoi am controlat jocul și n-am avut probleme. Important e că am adus trei puncte României, pentru coeficient, și ne-am făcut viața ușoara la retur. Suntem aproape de grupele Conference League, care reprezintă o rețetă financiară de succes.Victoriile aduc victorii. Este proverbul fotbalului. Va trebui să câștigăm și acasă, dar până atunci ne așteaptă Clinceniul, să vedem ce jucători avem proaspeți, după care ne vom gândi la returul cu Lincoln”, a declarat Șumudică.